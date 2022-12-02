

بيروت - داود رمال



التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة امس قائد الجيش العماد جوزاف عون، واطلع منه على أوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الأمني العام في البلاد.



وتناول اللقاء شؤون المؤسسة العسكرية خصوصا ما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تتخذها قيادة الجيش لتوفير حاجات العسكريين، وأبرزها توفير الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم لاسيما الاستشفائية منها.



وكان الموقف موحدا تجاه الاستحقاقات التي تخص المؤسسة العسكرية، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.



وجرى التطرق إلى الإنجازات الأمنية العديدة التي تحققها يوميا وحدات الجيش على المستوى الأمني في مكافحة الجريمة وحماية الاستقرار والأمن الاجتماعي في المناطق اللبنانية كافة، وكشف المجرمين وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة.