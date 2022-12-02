يدرس الاتحاد القطري إعفاء المدرب الإسباني فيليكس سانشيز من استكمال مشواره مع المنتخب، وذلك بعد الخروج المبكر من المونديال رغم الدعم الكبير له قبل انطلاق البطولة من إقامة معسكرات تدريبية في أوروبا وخوض مباريات ودية مع منتخبات وأندية أوروبية وأخرى من أميركا الجنوبية.



وكان الاتحاد القطري ينوي الإطاحة بسانشيز من منصبه، وإسناد مهمة تدريب «العنابي» إلى مدرب عالمي، ولكن نجاح فيليكس في التتويج بلقب كأس آسيا 2019 بالإمارات للمرة الأولى في التاريخ، وأيضا تحقيق نتائج متميزة في بطولة الكأس الذهبية ووصوله لنصف النهائي والخسارة بصعوبة أمام أميركا المستضيف بهدف نظيف، حال دون الإطاحة به.



يذكر أن فيليكس سانشيز تولى تدريب المنتخب القطري الأول في 2017، خلفا للأوروغوياني خورخي فوساتي.



وكان المنتخب القطري حقق رقما سلبيا خلال مشاركته في المونديال، بعدما تلقى 3 هزائم في مرحلة المجموعات، إذ تلقت شباكه 7 أهداف وسجل هدفا واحدا فقط أمام السنغال بتوقيع محمد مونتاري، وعليه تعتبر هذه الحصيلة هي الأسوأ لدولة مضيفة لكأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.