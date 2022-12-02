سامح عبدالحفيظ



أعلن النائب عبدالله الأنبعي عن تقدمه باقتراح بقانون لتطبيق نظام القوائم النسبية في الانتخاب، مبينا أن الاقتراح وقع عليه 28 نائبا.



وأكد ان نظام القوائم النسبية سيؤدي إلى تسريع عجلة إنجاز التشريعات وتنظيمها، ويستكمل اقتراحات تحقيق الإصلاحات السياسية المتعلقة بتعديلات اللائحة الداخلية وقانون المفوضية العليا للانتخابات. من جانب آخر، قدم النائب د.عادل الدمخي اقتراحا لشمول التوصية الصادرة من اللجنة الرباعية بمنح معاش استثنائي أو مكافأة نهاية الخدمة لكل العسكريين في القطاعات العسكرية دون قصرها على الضباط حرصا على المساواة أمام الوظيفة العامة.



من جهته، قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا بقانون للمساواة بين الذكور والإناث في المعاش التقاعدي الاستثنائي للمعاقين والمكلفين برعايتهم بأن يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي يرعى معاقا إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا كاملا إذا بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة و10 سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة. كما يقضي بأنه في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة يجوز أن يكون المكلف بالرعاية شخصين اثنين.

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