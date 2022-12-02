

قال مسؤول كبير إن ثلاث بعثات ديبلوماسية أوكرانية تلقت رسائل تهديد مغموسة بسائل أحمر، وذلك بعد يوم من انفجار طرد ملغوم في سفارة بلاده في إسبانيا.



ونقلت وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية للأنباء، أن وزير الخارجية دميترو كوليبا وصف هذه الحوادث بأنها محاولة لترهيب الديبلوماسيين الأوكرانيين.



ونسبت إليه قوله للتلفزيون الوطني «إذا بدأوا بالفعل في مهاجمة السفارات فهذا يعني أنهم يخافون منا ويحاولون إيقافنا».



وأضاف «كان داخل هذه الرسائل تهديد رمزي لأوكرانيا.. كانت جميع الأظرف مغموسة بسائل أحمر وقت استلامها»، وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وانفجر طرد كان موجها إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد الأربعاء الماضي أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة.



وبدا أن سفير أوكرانيا في إسبانيا سيرهي بوهورلتسيف يشير بأصابع الاتهام إلى روسيا.