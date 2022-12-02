دائمًا ما يكون المال موضوع نقاش بين قادة المؤسسات غير الربحية من حيث الكم وكيفية تأمينه وسبب ندرته. وفي هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، تصبح هذه الأسئلة أكثر شيوعًا وإلحاحًا.

لسوء الحظ، لا توجد إجابات واضحة وسهلة. لأن هؤلاء القادة أكثر تطورًا فيما يتعلق بإنشاء البرامج مقارنةً بإيجاد الروافد المناسبة لتمويل مؤسساتهم.

من خلال فهم نماذج التمويل العشرة هذه، يمكن لقادة المؤسسات غير الربحية استخدام الممارسات العالمية الربحية للمشاركة في محادثات مقتضبة وواضحة حول الاستراتيجية المالية طويلة الأجل.

1- الروابط المخلصة

- تستخدم المؤسسات غير الربحية التي تتبع هذا النهج نموذجًا للتمويل يُطلق عليه الروابط المخلصة لتمويل بعض القضايا الأكثر شيوعًا في مجالات الأبحاث البيئية والدولية والطبية. يسعى هذا النموذج إلى بناء روابط صريحة بين المتطوعين من خلال تنظيم أحداث خاصة لجمع التبرعات.

- تُعد مؤسسة سوزان جي كومن Susan G. Komen Foundation مثالًا على منظمة غير ربحية تستخدم هذا النموذج. وقد تأسست عام 1982، وتعمل من خلال شبكة من 125 شركة تابعة للقضاء على سرطان الثدي باعتباره مرضًا يهدد الحياة من خلال تمويل المنح البحثية، ودعم مشاريع التعليم والفحص والعلاج في المجتمعات حول العالم، وتثقيف النساء حول أهمية الاكتشاف المبكر.

2- منشئ المستفيد

- يتم تعويض بعض المنظمات غير الربحية، مقابل الخدمات التي تقدمها لأفراد معينين، ولكنها تعتمد على الأشخاص الذين استفادوا في الماضي من هذه الخدمات للحصول على تبرعات إضافية. ويُطلق على نموذج التمويل الذي تستخدمه هذه المنظمات منشئ المستفيد.

- من أفضل الأمثلة على بناة المستفيدين المستشفيات والجامعات. وبشكل عام، تأتي معظم تمويلات هذه المنظمات من الرسوم التي يدفعها المستفيدون مقابل الخدمات التي تقدمها. لكن التكلفة الإجمالية لتقديم المنفعة لا تغطيها الرسوم.

- تُعد جامعة برينستون مثالاً على مؤسسة غير ربحية تستخدم هذا النموذج. حيث تفتخر الجامعة بأعلى معدل تبرع للخريجين بين الجامعات الوطنية.

3- مُحفز الأعضاء

- هناك بعض المنظمات غير الربحية، التي تعتمد على التبرعات الفردية وتستخدم نموذجًا للتمويل نسميه مُحفز الأعضاء. حيث تتواصل مع الأعضاء (والجهات المانحة) من خلال تقديم أو دعم الأنشطة التي يسعون إليها بالفعل.

- يُعد الاتحاد الوطني لتركيا البرية (NWTF)، الذي يحمي الديك الرومي البري والحفاظ على تراث الصيد، مثالاً على محفز الأعضاء. ويجذب صائدي الديك الرومي، الذين يستفيدون بشكل جماعي من عمل الاتحاد وبالتالي يصبحون أعضاء مخلصين وجامعي التبرعات.

4- المراهن الكبير

- هناك عدد قليل من المنظمات غير الربحية التي تعتمد على المنح الرئيسية من عدد من الأفراد أو المؤسسات لتمويل عملياتها. وغالبًا ما تكون في مجالات البحث الطبي أو القضايا البيئية.

- تُعد منظمة الحفظ الدولية (CI)، والتي تتمثل مهمتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي للأرض وإثبات أن البشر يمكن أن يعيشوا في وئام مع الطبيعة، مثالًا على هذا النموذج.

- تساعد المنظمة في جذب المانحين الراغبين في المساهمة بمبالغ كبيرة من المال حتى يكون لهم تأثير مهم ودائم على الحماية الأرض. وتأتي غالبية مساهمات المنظمة من عدد قليل من المانحين الكبار.

5- مقدم خدمات عامة

- تعمل العديد من المنظمات غير الربحية مع الوكالات الحكومية لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل الإسكان والخدمات البشرية والتعليم، والتي سبق للحكومة أن حددتها وخصصتها للتمويل. تستخدم المنظمات غير الربحية التي تقدم هذه الخدمات نموذجًا للتمويل نسميه مقدم خدمات عامة.

- يُعد (مجلس تكساس للمهاجرين سابقًا) TMC، الذي يدعم الأطفال والأسر في مجتمعات المهاجرين مثالا على منظمة تستخدم هذا النموذج.

- يتلقى المجلس الآن تمويلًا من مجموعة متنوعة من مصادر الحكومة الفيدرالية والولائية والمحلية. وقد توسع من تكساس إلى سبع ولايات إضافية، كما يقدم برامج جديدة، مثل محو الأمية ورعاية ما قبل الولادة وتثقيف المستهلك.

6- مبتكر السياسة

- تعتمد بعض المنظمات غير الربحية، مثل مدن الشباب، على الأموال الحكومية وتستخدم نموذجًا للتمويل يُطلق عليه مبتكر السياسة. وقد طورت هذه المنظمات غير الربحية أساليب جديدة لمعالجة القضايا الاجتماعية التي لا تتوافق بوضوح مع برامج التمويل الحكومية الحالية.

- عادة يتم إقناع الممولين الحكوميين بدعم هذه الأساليب البديلة، من خلال تقديم حلولهم على أنها أكثر فاعلية وأقل تكلفة من البرامج الحالية.

- تُعد مؤسسة "ساعدوا أمريكا" HELP USA مثالًا على هذا النموذج، حيث توفر مساكن انتقالية للمشردين وتطور مساكن دائمة بأسعار معقولة للعائلات ذات الدخل المنخفض.

جاء نهج المؤسسة المبتكر تجاه أزمة الإسكان في عصر كان فيه التشرد قضية عامة بارزة وكان الممولون الحكوميون على استعداد لتجربة نهج جديد. في عام 2007، بلغت عائدات المؤسسة 60 مليون دولار، حوالي 80 في المائة منها من مصادر حكومية.

7- الوسيط المستفيد

- تتنافس بعض المنظمات غير الربحية لتقديم خدمات تمولها الحكومة أو تدعمها لصالح المستفيدين. وتستخدم المنظمات غير الربحية التي تقوم بذلك ما نسميه نموذج تمويل الوسيط المستفيد.

- من بين المجالات التي يتنافس فيها الوسطاء المستفيدون الإسكان وخدمات التوظيف والرعاية الصحية والقروض الطلابية. وما يميز هذه المنظمات غير الربحية عن البرامج الأخرى التي تمولها الحكومة هو أن المستفيدين أحرار في اختيار المؤسسة غير الربحية التي سيحصلون منها على الخدمة.

- تُعد شراكة متروبوليتان بوسطن للإسكان (MBHP)، وهي عبارة عن برامج قسائم مساعدة إيجارية اتحادية وإدارية غير ربحية تابعة للولاية في 30 مجتمعًا في ولاية ماساتشوستس، مثالاً على مؤسسة غير ربحية تستخدم نموذج تمويل الوسيط المستفيد.

8- معيد تدوير الموارد

- تنمو بعض المنظمات غير الربحية من خلال جمع التبرعات العينية من الشركات والأفراد، ثم توزيع هذه السلع المتبرع بها على المستفيدين المحتاجين الذين لم يتمكنوا من شرائها من السوق. تستخدم المنظمات غير الربحية التي تدير هذه الأنواع من البرامج نموذج تمويل نسميه مُعيد تدوير الموارد.

- يستغل هذا النموذج حاجة بعض الشركات التي تكون مستعدة للتبرع بالسلع لأنها قد تذهب سدى (على سبيل المثال، الأطعمة ذات تاريخ الصلاحية المقارب على الانتهاء)، أو لأن التكلفة الحدية لصنع البضائع منخفضة ولن يتم توزيعها في الأسواق التي من شأنها منافسة المنتج (على سبيل المثال، الأدوية في البلدان النامية).

- عادةً ما تمثل التبرعات العينية غالبية الإيرادات، ولكن يجب على المؤسسات التي تتبع هذا النموذج جمع أموال إضافية لدعم تكاليف التشغيل الخاصة بهم. تشارك الغالبية العظمى من "مُعيد تدوير الموارد" في برامج الغذاء والزراعة والطب والتغذية وغالبًا ما تكون مركزة دوليًا.

- يعتبر بنك الطعام في بوسطن الكبرى (TGBFB)، وهو أكبر منظمة لتخفيف الجوع في نيو إنجلاند، مثالاً على هذا النموذج. توزع هذه المنظمة ما يقرب من 30 مليون رطل من الطعام سنويًا إلى أكثر من 600 منظمة محلية، بما في ذلك مخازن الطعام، ومطابخ الحساء، ومراكز الرعاية النهارية، ومراكز كبار السن، وملاجئ المشردين.

9- صانع السوق

- تقدم بعض المنظمات غير الربحية، خدمة تمتد عبر جهة مانحة أو مدفوعة بقوى السوق. على الرغم من وجود أموال متاحة للدفع مقابل الخدمة، إلا أنه سيكون التربح منها غير لائق أو غير قانوني.

- ويعتبر التبرع بالأعضاء البشرية هو أحد الأمثلة على المجالات التي يعمل فيها صناع السوق. حيث يكون هناك طلب على الأعضاء البشرية، لكن يحظر بيعها.

- يُعد صندوق الكلى الأمريكي (AKF) مثالًا على منظمة غير ربحية تستخدم نموذج تمويل صانع السوق. تأسس الصندوق عام 1971 لمساعدة ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من الفشل الكلوي في دفع تكاليف غسل الكلى. وهي الآن المصدر الرئيسي للمساعدات المالية لمرضى غسل الكلى في البلاد.

- يتم تمويل الصندوق بشكل أساسي من قبل مقدمي الرعاية الصحية والشركات الأخرى. يطبق الصندوق الآن نفس المبادئ المستخدمة في برنامج غسل الكلى للأدوية المستخدمة في علاج فقدان العظام.

10- القومي المحلي

- تنمو هذه المنظمات من خلال إنشاء شبكة وطنية من العمليات المحلية، وتركز على قضايا قومية، مثل المدارس الفقيرة أو الأطفال الذين يحتاجون إلى نماذج يحتذى بها للبالغين، والتي تعتبر مهمة للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، حيث لا تستطيع الحكومة وحدها حل المشكلة.

- يتم جمع معظم الأموال المخصصة للبرامج محليًا، غالبًا من التبرعات الفردية أو الشركات والمناسبات الخاصة. ويأتي القليل جدًا من المال من الوكالات الحكومية أو الرسوم.

- يُعد برنامج "تعليم لأمريكا" Teach for America مثالاً على مؤسسة غير ربحية تستخدم هذا النموذج. تقوم المؤسسة بتدريب وتعيين خريجي الجامعات الجدد في مناصب التدريس في المدارس في جميع أنحاء البلاد.