ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة وتقترب البيتكوين من مستوى 17 ألف دولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار الفائدة.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 0.35% إلى 16966.64 دولار، في تمام الساعة 10:46 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

كما صعدت الإيثريوم بنسبة 0.28% عند 1275.51 دولار، بينما تراجعت الريبل 1.52% إلى 39.10 سنت.

وصرح المستثمر "مارك موبيس" لشبكة "سي إن بي سي" أمس أن البيتكوين قد تهبط إلى مستوى 10 آلاف دولار، أي بانخفاض أكثر من 40% من المستويات الحالية.

وأوضح المؤسس المشارك لـ"موبيس كابيتال بارتنرز" أن الانتقال إلى مستوى 10 آلاف دولار قد يحدث في عام 2023.