بيروت - خلدون قواص

أكد السيد علي فضل الله وقوفه مع الدعوة إلى تفعيل عمل مجلس الوزراء والمجلس النيابي للقيام بأعباء هذه المرحلة ومتطلباتها وتأمين احتياجات البلد الضرورية لتيسير أمور الدولة والمواطنين وسد احتياجاتهم، وقال في خطبة الجمعة امس، إذا كان هناك من يرى ان ذلك يساهم في استمرار التعطيل في موقع رئاسة الجمهورية، فليعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام حصوله، فالبلد لا يحتمل المزيد من الفراغ لاسيما في هذه المرحلة، فالفراغ فيها قاتل.

وجدد فضل الله دعوة القوى السياسية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار واسعة من أجل إخراج البلد من حالة المراوحة والاجتماعات بلا جدوى وتبادل اتهامات التعطيل على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية.

وقال: أصبح واضحا، أن الطريق إلى ذلك بأيدي القوى السياسية مجتمعة، وهو لن يكون ببقاء كل فريق على مواقفه، فلابد من أن يتنازل الجميع للوصول إلى خيار جامع، ولا يراهنن أحد على الخارج كما يراهن الآن، فالخارج إما غير مبال بما يجري في هذا البلد أو هو غارق في همومه، ولم يعد لبنان من أولوياته ولماذا يجعله من أولوياته ما دام من يحكمون هذا البلد لا يجعلونه من سلم أولوياتهم.