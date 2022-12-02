خففت عدة مدن صينية القواعد الصارمة لمكافحة كوفيد-19 الجمعة، فيما لمح الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى أن المتحورة أوميكرون الأقل فتكا قد تسمح لبكين بتخفيف قواعد الإغلاق.

وحول لقاء جمع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين الخميس، قال مسؤول أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته إن شي أبلغ ميشال أن «الشعب الصيني يشعر بالإحباط» بعد 3 سنوات من تفشي كوفيد-19.

وقال المسؤول الأوروبي إن شي أبلغ رئيس المجلس الأوروبي بأن «كوفيد-19 في الصين بات متمثلا حاليا بالمتحورة أوميكرون بشكل رئيسي (...) وهي أقل فتكا، ما يفسح المجال لمزيد من الانفتاح بشأن القيود».

من جهتها، رحبت منظمة الصحة العالمية الجمعة بتليين الصين لتدابير مكافحة تفشي كوفيد-19. وقال الطبيب مايكل راين، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيڤ: «يسعدنا أن نسمع أن السلطات الصينية تعدل استراتيجياتها الحالية وتحاول الآن حقا أن تكيف تدابير الرقابة التي تحتاجها.. مع حياة الناس ومصادر عيشهم وحقوقهم».

وشدد الطبيب على أن سياسة صفر كوفيد لا معنى لها في ظل إمكان الانتقال غير المسبوق للمتحورة أوميكرون، معتبرا أن هذه السياسة كانت لتكون فعالة أكثر في ظل انتشار متحورات أخرى أو حتى السلالة الأساسية.

من جهته، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مجددا من الخطر الذي ما زالت تمثله جائحة لم تنته بعد.

وقال: «تستمر الثغرات في المراقبة وفي الاختبارات والتسلسل والتلقيح في توفير الظروف المثالية لظهور متحورة جديدة ومثيرة للقلق».

واعتبارا من الاثنين المقبل، سيتمكن سكان بكين مرة أخرى من ركوب الحافلة ومترو الأنفاق من دون الحاجة إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية تعود إلى أقل من 48 ساعة، حسبما أعلنت بلدية المدينة الجمعة. غير أنه سيطلب من هؤلاء تصريح صحي يؤكد أنهم لم يزوروا منطقة «عالية الخطورة».

وتم تطبيق الإجراء نفسه منذ الجمعة في مدينة تشنغدو (جنوب غرب).

وبكين أيضا دعت السلطات الصحية المستشفيات إلى التوقف عن رفض توفير الرعاية في غياب اختبار يرجع تاريخه إلى أقل من 48 ساعة.

في هذه الأثناء، سمح عدد من المدن الأخرى التي تضررت من ارتفاع حالات الإصابة بڤيروس كورونا بإعادة فتح المطاعم ومراكز التسوق وحتى المدارس، في خروج واضح عن قواعد الإغلاق الصارمة.

وفي مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ (شمال غرب)، حيث أدى حريق فتاك إلى اندلاع أولى التظاهرات، أعلنت السلطات الجمعة إعادة فتح محلات السوبر ماركت والفنادق والمطاعم ومنتجعات التزلج تدريجيا.