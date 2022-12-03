زكي عثمان

مع انتهاء مواجهات دور المجموعات من مونديال قطر تنطلق اليوم السبت مباريات دور 16 من كأس العالم 2022، التي تستمر لمدة 4 أيام بواقع مباراتين في اليوم الواحد، ينتهي بنهاية يوم الثلاثاء المقبل، ليبدأ بعد ذلك الدور ربع النهائي، ويعتبر منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في دور ال 16، وسوف يواجه خصمًا قويًا هو إسبانيا.

وبشكل عام تأهل من المجموعة الأولى كل من هولندا والسنغال، ومن المجموعة الثانية إنجلترا وأمريكا، ومن المجموعة الثالثة الأرجنتين وبولندا، ومن المجموعة الرابعة فرنسا وأستراليا، ومن المجموعة الخامسة اليابان وإسبانيا، ومن المجموعة السادسة المغرب وكرواتيا، ومن المجوعة السابعة البرازيل وسويسرا، ومن المجموعة الثامنة البرتغال وكوريا الجنوبية.

وبناء على ما سبق فقد تشكلت ملامح مباريات دور الـ16، حيث يواجه منتخب الأرجنتين نظيره أستراليا اليوم السبت، كما يلتقي منتخب فرنسا مع بولندا، على أن يلتقي منتخب إنجلترا مع السنغال، وهولندا مع أمريكا اليوم السبت، والمغرب مع إسبانيا، واليابان مع كرواتيا، والبرتغال مع سويسرا، وكوريا الجنوبية مع البرازيل.