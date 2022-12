لطالما شعرت أنت وكذلك أنا بالغيرة من الاقتصاديين العِظام، بسبب فهمهم المثير للإعجاب لموضوع يبدو معقدًا للغاية. لاسيما وأن معظم الكتب الرائعة حول مواضيع الاقتصاد غالبًا ما تكون طويلة بشكل منفر. لذا تقدم هذه القائمة بعضاً من كتب الاقتصاد المبسَّطة للمبتدئين، والتي تتسم بأنها سهلة الفهم ومثيرة للاهتمام وشاملة.

1- كتاب الاقتصاد العجيب (Freakonomics) من تأليف ستيفن جيه دوبنر وستيفن ليفيت

- يقدم هذا الكتاب نتائج مدهشة وغير متوقعة عن دراسات الاقتصاد الجزئي للقارئ العادي. حيث يصف كل فصل من فصول الكتاب جانباً من البحث الاقتصادي من قبيل، لماذا يعيش مروجو المخدرات مع أمهاتهم!

- والكتاب تأليف مشترك بين اقتصادي وصحفي ويتعلق بكيفية تفاعل الأشخاص والمنظمات مع بعضهم بعضاً وهو ما يشكل نصف الاقتصاد، أما النصف الآخر فيتعلق بالاقتصاد الكلي.

2- مقدمة كارتونية للاقتصاد الجزئي (The Cartoon Introduction to Microeconomics) من تأليف جرادي كلاين ويورام بومان

- كتاب ممتع وجذاب في تناول الأفكار الاقتصادية، وهو نوع من الكتب المدرسية المصوّرة التي تم تأليفها بصورة جديدة ومبتكرة.

3- الاقتصاد في درس واحد (Economics in One Lesson) من تأليف هنري هازليت

- نُشر هذا الكتاب لأول مرة عام 1946، لذا قد تشعر أن الأمثلة المستخدمة فيه قديمة، إلا أن هذا العمل القصير لايزال كتابًا فريدًا في علم الاقتصاد من نواحٍ عدة.

- وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يسلط الضوء على العديد من المفاهيم الخاطئة وراء تطبيق "التفكير السحري" (magical thinking) على حياتنا المادية، وما يستتبع ذلك من مخاطر كثيرة.

4- ماذا سيفعل الاقتصاديون الكبار؟ كيف كان بإمكان اثني عشر عقلًا لامعًا أن تحل أكبر مشاكل اليوم (What Would the Great Economists Do? How Twelve Brilliant Minds Would Solve Today’s Biggest Problems) من تأليف ليندا يويه

- يتناول هذا الكتاب بعض الأفكار الاقتصادية التي غيرت وجه العالم، وهو مقدمة مبسَّطة عن الاقتصاد الكلي؛ والذي يدور حول كيفية عمل الاقتصاد وما يحفز معدلات النمو والازدهار.

- يسهّل هذا الكتاب فهم الموضوع من خلال تعريف القارئ بالحياة الغنية بالخبرات للاقتصاديين العِظَام الذين توصلوا إلى أفكار غيرت الطريقة التي نعيش بها ويمكن أن تساعد في مواجهة تحدياتنا الحالية.

5- اقتصاد الفقراء.. إعادة نظر في أساليب محاربة الفقر العالمي (Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty) من تأليف أبهيجيت بانيرجي وإستير دوفلو

- يطرح هذا الكتاب أحد الأسئلة الحيوية في علم الاقتصاد، وهو كيف نساعد الفقراء على أن يصبحوا أكثر ثراءً؟

- يستقي القارئ من قراءة هذا الكتاب فكرة عن كيفية قيام الاقتصاديين بالتفكير الدقيق وتنظيم البيانات لحل المشكلات العملية، بالإضافة إلى دحض مجموعة من الافتراضات الخاطئة تمامًا حول كيفية عمل العالم.