انتهى صناع مسلسل "أنا واللي بحبه" الذي كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره، من تصوير ثاني حكايات العمل والتي تحمل اسم "روليت" المكونة من 5 حلقات، وبطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي ويشارك في بطولتها إنجي شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام .

ويعتمد مسلسل "أنا واللي بحبه" على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان، ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، وذلك في إطار اجتماعي أسري.

وكان القائمون على المسلسل قد انتهوا من تصوير الحكاية الأولى والتي تحمل اسم "في التاكسي" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة دياب، أيتن عامر، محمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر أن يتواصل تصوير الحكايات بشكل متتالي خلال الأسابيع المقبلة.

ويتم تقديم مسلسل "أنا واللي بحبه" على طريقة مسلسل "زي القمر" بموسمه الأول والثاني، والذي تناول العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزاوج، والتبني وغيرها، وضم الموسم الأول 3 حكايات وهم "حتة مني" بطولة إلهام شاهين، و"مش هنفرح بيكي" بطولة جومانا مراد و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي.