وقعت اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة اتفاقية مشتركة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) لاستضافة مملكة البحرين لكونجرس الاتحاد الدولي وحفل تكريم نجوم كرة السلة في سنة 2025.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الاتفاقية وقعت من جانب اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومن جانب الاتحاد الدولي لكرة السلة، الأمين العام السيد اندرياس زاقليس، ومن جانب الاتحاد البحريني لكرة السلة، رئيس مجلس الإدارة القبطان وليد العلوي.

وأوضحت أنه بموجب تلك الاتفاقية- التي جاءت بمبادرة من اللجنة الأولمبية البحرينية- ستحتضن المملكة لأول مرة كونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة، وحفل تكريم نجوم كرة السلة المساهمين في تنمية اللعبة عالميا، والذي سيقام في سنة 2025، على أن يتم تحديد التاريخ النهائي من قبل الاتحاد الدولي، مؤكدة أن الحدث سيقام في منتصف الدورة الانتخابية التي تمتد لأربع سنوات ويعقبه الكونجرس الانتخابي بآخر الدورة.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة أن تلك الاتفاقية تعكس العلاقة المتميزة مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية على دعم الاتحادات الوطنية، ومن بينها اتحاد كرة السلة، الذي سيكون طرفا أساسيا في عملية الاستضافة، معربا عن شكره وتقديره للاتحاد الدولي لكرة السلة على اختيار مملكة البحرين لاستضافة الاجتماع.

ومن جهته؛ أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة السيد اندرياس زاقليس عن خالص شكره وتقديره للجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة، مبديا اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية لتكون البحرين أحد الشركاء الجدد مع (FIBA) في تحقيق أهدافه وتطلعاته،مؤكدا ثقته بقدرة البحرين على استضافة الاجتماع وحفل التكريم بالصورة اللائقة والمتميزة.

وأكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة القبطان وليد العلوي أهمية استضافة الكونجرس وحفل التكريم لتكون البحرين مركزا لاحتضان مختلف قيادات ونجوم كرة السلة العالمية لأول مرة في تاريخ اللعبة، معربا عن بالغ الشكر والامتنان للجنة الأولمبية البحرينية، لافتا إلى استعداد الاتحاد بالتعاون مع اللجنة الأولمبية في تحقيق مختلف عوامل النجاح للاستضافة.