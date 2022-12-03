أدين ثلاثة شبان بارتكاب جرائم قتل واغتصاب تتعلق بإساءة معاملة فتاة/ 13 عاما/ ووفاتها بسبب المخدرات في فيينا.

أصدرت المحكمة الإقليمية أحكاما بالسجن لمدد طويلة .

حُكم على المتهم الأكبر سنا / 24 عاما/ بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد. واعتبرت هيئة المحلفين أنه تأكد لديها أنه أعطى جرعة قاتلة من عقار للفتاة .

كما قضت هيئة المحلفين بأن المتهمين الآخرين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 عاما، ارتكبا جريمة قتل عن طريق التقصير في الحيلولة دون وفاة الفتاة/ 13 عاما.

وحكم على الشابين بالسجن 20 و 19 عاما على التوالى . ولا تعد هذه العقوبات الصادرة نهائية .