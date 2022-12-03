تقترب شركة يونايتد ايرلاينز هولدنجز الأمريكية للطيران من التوصل لاتفاق لشراء العشرات من طائرة بوينج 787 دريملاينر ، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وقالت المصادر لوكالة بلومبرج للأنباء إنه يمكن التوصل لاتفاق بين شركة الطيران ومقرها شيكاغو، وشركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات هذا الشهر على أقرب تقدير.

وفي حال إتمامه، قد تبلغ تكلفة الاتفاق مليارات الدولارات في شكل عائدات، ويدشن انتصارا لشركة بوينج على منافستها الأوروبية أيرباص التي نافست على هذه الصفقة، وفقا للمصادر.

واستأنفت بوينج عمليات تسليم الطائرة دريملاينر بعد نحو عامين من التوقف، عقب سلسلة من المشاكل التصنيعية والتنظيمية.