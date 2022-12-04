محمد راتب



أعلن رئيس جمعية جليب الشيوخ التعاونية هزاع المطيري افتتاح سوق البر المركزي المؤقت في منطقة كبد، ضمن استراتيجية مجلس الادارة في التنوع والتوسع بالخدمات، مشيرا إلى أنه تم توفير تشكيلة واسعة من السلع والأصناف الغذائية والاستهلاكية لرواد البر ومنطقة كبد بأسعار مناسبة بالإضافة إلى توفير خدمة الغاز في سوق البر المركزي المؤقت وجميع أنواع الفحم ومستلزمات البر والكشتات. جاء ذلك خلال الافتتاح الذي تم بحضور رئيس اللجنة المالية والإدارية م.فيصل حمد الحتيته ونائب المدير العام عبدالهادي الخباز ومسؤول الفروع والخدمات أحمد حسن الهبه والقائمين على السوق.