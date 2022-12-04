محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية بدر بن دريع عن توزيع أعلى نسبة أرباح 12% على المساهمين وذلك بعد اعتماد التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2022، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ التأسيس، حيث بلغت الأرباح 925 ألف دينار.



وقال في تصريح لـ «الأنباء» إن مجلس الإدارة قام بخطوات إصلاحية تمثلت في تنظيم المهرجانات التسويقية وطرح تخفيضات، ساهمت في تحقيق نتائج مالية مميزة ورفع نسبة المبيعات، موضحا أنه تم إطلاق مهرجان العودة إلى المدارس برصيد مشتريات 30 دينارا مقابل دينار واحد، إضافة إلى توزيع سلة غذائية رمضانية بقيمة 5 فلوس وقسيمة مشتريات بقيمة 30 دينارا أوان منزلية.