دارين العلي



استمعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز خلال زيارة تفقدية لها صباح امس الى مدينة جابر الأحمد إلى المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة والتي يأتي على رأسها صيانة شوارع المدينة المتهالكة واستحداث مداخل ومخارج جديدة لمنع تكرار حوادث السيارات.



وقال رئيس اللجنة التنسيقية التطوعية لمدينة جابر الأحمد محمد الشمري إن الوزيرة بوقماز وعدتهم بتعجيل رصد وإقرار الميزانية الخاصة بمدينتهم لتأهيل شوارع المنطقة المتهالكة وتنفيذ مداخل ومخارج للمنطقة.



وقال الشمري على هامش الجولة التفقدية «إن الوزيرة بوقماز وعدتهم باختصار الدورة المستندية التي تستغرقها عمليات تخصيص بنود ميزانية المناقصات وما يتبعها من عمليات طرح وترسية لتلك المناقصات»، مبينا أن الهدف من دعوة الوزيرة هو إطلاعها على ما وصل له الحال في مدينة جابر الأحمد من تهالك للشوارع وتأخير استحداث مداخل ومخارج جديدة للمنطقة لتفادي تكرار الحوادث التي تحدث نتيجة هذا الأمر.



وأضاف ان الزيارة الميدانية للوزيرة ربما تختلف عن المراسلات الكتابية التي انتهجناها الفترة الماضية لإصلاح أحوال المدينة



واعتبر ان التأخير الحاصل في تنفيذ أعمال المدينة سببه البيروقراطية، مؤكدا أن تنفيذ المشاريع يحتاج إلى عمل وليس لمراسلات.



من جهة أخرى، قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال محمد العنزي «إن الوزيرة وجهت بفك التشابك الحاصل بين قطاعات الأشغال والجهات الحكومية الأخرى بهدف إنجاز مشاريع الصيانة في كل مناطق البلاد على صعيد البنية التحتية والطرق لاسيما مدينة جابر الأحمد».