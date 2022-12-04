أصدر مدير عام هيئة تشجيع الاستثـمار المباشــر، الشيخ د.مشعل الجابر، قرارا بقيد 11 مكتبا وشركة في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى الهيئة لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين.



ووفقا للقرار الذي حمل رقم 418 لسنة 2022، فقد قضى في مادته الأولى بقيد الشركات والمكاتب التالية في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.



.. وتلغي مناقصة «تطوير الإستراتيجية الثانية»



ألغت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مشروع تطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل، إذ خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات في شأن طلب إلغاء المناقصة رقم 1/2021/2022 الخاصة بمشروع تطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل، وقرر مجلس إدارة «المناقصات» الموافقة على إلغائها.