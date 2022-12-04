في إطار جهوده المتواصلة لنشر وتطوير المعارف المالية والمصرفية لعملائه بهدف تعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية وفقا لأسس صحيحة ومدروسة، قام البنك الأهلي المتحد بتنظيم ندوة خلال نوفمبر الماضي، في فندق الفورسيزون بالكويت لتقديم لمحة عامة عن تحديثات السوق الرئيسي للعقارات السكنية في مدينة لندن، وتعد هذه الندوة جزءا من من جهود البنك الأهلي المتحد لتزويد عملائه البنك الأهلي المتحد بأحدث تطورات السوق في وسط لندن، وإبقائهم على اطلاع على آخر المستجدات التي تحدث للسوق العقاري في لندن، وكل ما يخص الضرائب العقارية هناك.



وتعليقا على هذه الفعالية، أكد نائب مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك الأهلي المتحد مشاري شهاب: نقوم بتنظيم مثل هذه الندوات بشكل دوري لإبقاء عملاء البنك الأهلي المتحد على اطلاع على آخر مستجدات السوق العقاري في لندن، والتطورات التي تحدث في نظام وقوانين الضرائب في المملكة المتحدة بشكل عام، مما يوفر لعملائنا كل المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ أفضل قرار استثماري مناسب، واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة في الوقت المناسب.



وتحدثت في الندوة رئيسة قسم أبحاث التطوير العقاري في لندن في شركة «سافيلز» العالمية كاتي واريك، وأوضحت آخر مستجدات سوق لندن المركزي الرئيسي للعملاء الذين يمتلكون أو يفكرون في شراء عقارات سكنية في المملكة المتحدة.

وتطرقت إلى أثر وضع التضخم وارتفاع تأثير سعر الفائدة على سوق العقارات في المملكة المتحدة. وأشارت إلى النقص الحاد في العقارات المتاحة للبيع أو الإيجار، وحالة عدم اليقين السياسي التي تخيم على الأسواق.



كما تحدثت شيماء جلود، من شركة بودل هاتفيلد للمحاماة حول شراء العقارات السكنية في المملكة المتحدة.

وأوضحت الخطوات التي يجب اتخاذها قبل توقيع العقد، كما أشارت جلود إلى طرق هيكلة الصفقات العقارية عندما يتعلق الأمر بشراء العقارات في لندن.



علاوة على ذلك، ناقشت جلود أهم مستجدات ضريبة الإرث وضريبة الأراضي الخاصة برسوم الدمغة عند الانتهاء من عملية الشراء، وضريبة الدخل على الإيجار، وضريبة العائد على رأس المال.