أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر أن شركة نفط الكويت حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية مناقصتين بقيمة 78.8 مليون دينار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصة تركيب وربط المعدات والأعمال المرتبطة بها في مركز الإنتاج المبكر (EPF) شمال الكويت على شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاولات بمبلغ إجمالي قدره 10.35 ملايين دينار، وحصلت الشركة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالترسية وفقا لأقل الأسعار.



كما وافق الجهاز على طلب شركة نفط الكويت ترسية مناقصة إنشاء خطوط أنابيب وتدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في منطقة غرب الكويت على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بقيمة 68.5 مليون دينا والتي حازت أقل الأسعار في المناقصة.



وقرر الجهاز الموافقة على التمديد الثاني لعقد تقديم خدمات تخصصية للصحة والسلامة والبيئة لدعم التطبيق الفعال لنظم الإدارة في شركة نفط الكويت المبرم مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية لمدة 12 شهرا على أن تكون الأشهر الـ 6 الأولى متواصلة الأشهر والـ 6 المتبقية على أساس شهر بشهر اعتبارا من 28 نوفمبر 2022 حتى 27 نوفمبر 2023 وبتكلفة إضافية على العقد بملغ إجمالي قدره 1.36 مليون دينار.