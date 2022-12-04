رفعت فرقة الهارد روك الأميركية «غانز أن روزس» دعوى أمام محكمة فيدرالية على شركة تدير متجر أسلحة عبر الإنترنت تحت اسم «تكساس غانز أند روزس»، معتبرة أنها انتحلت اسمها بطريقة غير عادلة.

ورأى محامو «غانز أن روزس» في الدعوى المرفوعة في لوس أنجيليس أن شركة «جيرسي فيلدج فلوريست» التي تدير المتجر عبر الإنترنت تضلل المستهلكين من خلال إيهامهم بأن لها صلة بالفرقة.

وشددت الدعوى على أن الشركة لم تحصل من الفرقة على «موافقة أو ترخيص» لدى تسجيلها عام 2016. وطالب المحامون بإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين وبأن نصدر المحكمة أمرا بمنع استخدام اسم الموقع.

كما طالبوا بتعويضات عطل وضرر غير محددة. وتعتبر فرقة «غانز أن روزس» التي تأسست عام 1984 من أكثر الفرق الموسيقية شعبية على الإطلاق، وأدرجت في قاعة مشاهير الروك آند رول عام 2012، وضمت تشكيلتها الأساسية أكسل روز وسول «سلاش» هادسون ومايكل داف مكاغان.