في حادث غريب وطريف، تسبب تعليق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في القبض على مجرم أميركي هارب من العدالة.



وتخلص الواقعة في أنه عندما شاهد كريستوفر سبولدينغ منشورا لمكتب رئيس شرطة مقاطعة روكديل في ولاية جورجيا الأميركية يتضمن قائمة بأكثر 10 مجرمين مطلوبين، كتب تعليقا على المنشور يقول فيه «ماذا عني؟!»، فيما كانت القائمة تذكر متهمين بجرائم منها القتل والسطو المسلح والاعتداء والاختطاف.



الطريف في الأمر أن مكتب الشرطة رد على تعليق سبولدينغ قائلا «أنت على صواب، فهناك مذكرتا قبض عليك.. نحن في الطريق إليك».



وفي اليوم التالي تمكنت عناصر الشرطة من القبض على المجرم الهارب الذي أوقع نفسه بنفسه، ووضع مكتب الشرطة منشورا ساخرا على فيسبوك مع صورة سبولدينغ كتبوا فيه «نقدر مساعدتك في القبض عليك».



وأوضح المنشور أن كون سبولدينغ لم يكن مذكورا في القائمة لا يعني أنهم لم يكونوا يبحثون عنه.