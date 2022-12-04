عبدالله قنيص



تمكن رجال مباحث العاصمة من ضبط مواطنين تمكنا من سلب عامل توصيل طلبات بعد الاصطدام به، وقيام احد المتهمين بإلهاء المجني عليه والدخول معه في سجال باعتباره مخطئا، فيما الثاني سلب حافظة نقود السائق.



وبحسب ما ذكر مصدر أمني لـ «الأنباء»، كان وافد آسيوي، ويعمل سائق توصيل، أبلغ عن تعرضه للخداع والاصطدام المتعمد به وسرقة حافظة بها مستندات وثبوتيات ومبلغ 200 دينار خلال توصيله طلبا في منطقة السرة.

وبعد تسجيل قضية، أحيلت للمباحث، وتم ضبط اللصين واعترفا بالسرقة والإتلاف العمدي، وتعرف المجني عليه على اللصين في طابور عرض.