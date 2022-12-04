منصور السلطان



استطاع رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط مواطنين بحوزتهما 10 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا المخدرة خلال مداهمة شقتهما في منطقة الفنطاس.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن معلومات سرية وردت الى رجال مكافحة المخدرات تفيد بأن مواطنين من أرباب السوابق يتاجران بالمواد المخدرة، وقد استطاعا خلال الفترة الأخيرة استئناف نشاطهما في بيع المواد المخدرة، وبعد مراقبة وبحث وتحر تم تحديد موقعهما شقة في منطقة الفنطاس، وعليه تم إصدار إذن من النيابة ومداهمتها، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 10 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا المخدرة، وميزان حساس يستخدم في تجزئة المخدرات وبيعها.

وخلال التحقيق معهما اعترافا بأنهما يتاجران بالمواد المخدرة وانهما يحصلان عليها من قبل شخص آسيوي.



وعليه تم اقتيادهما وإحالتهما والمضبوطات الى النيابة العامة.