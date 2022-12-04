الشريف: الملتقى يبين جانب الإبداع الطلابي في منهج الدراسات العملية



عبدالعزيز الفضلي



أشاد مدير الشؤون التعليمية بمنطقة الفروانية التعليمية فهد العجمي بالإبداعات والمشاريع العلمية التي يقوم بها الطلبة بمختلف المراحل، مؤكدا الحرص على دعم وتشجيع هذه المواهب الطلابية.



جاء ذلك خلال افتتاحه الملتقى الطلابي الذي اقيم برعاية مدير عام منطقة الفروانية التعليمية بالإنابة وليد بن غيث في مدرسة معاذ بن جبل المتوسطة للبنين بعنوان «ابداعي في منهجي»، بحضور الموجهة العامة كفاح جمشير ومدير إدارة الأنشطة التربوية بالإنابة هاشم الرفاعي ومراقب التعليم الثانوي خالدة المير وموجهي الدراسات العملية.



بدورها، أعلنت الموجهة الاولى للدراسات العملية بمنطقة الفروانية إلهام الشريف عن مشاركة 20 مدرسة بالمرحلة المتوسطة بنين في الملتقى والذي يشمل قسما للنجارة والتصميم وقسما للكهرباء والإلكترونيات، مشيرة الى انه عبارة عن ورش تبين جانب الإبداع في منهج الدراسات العملية، حيث الأجهزة والأدوات الحديثة التي يسهل استخدامها من قبل الطلبة.



واضافت الشريف: أما بالنسبة لقسم الكهرباء فالاجهزة الحديثة معروضة وهي الأساس في إيصال المعلومة للطالب، لافتة الى وجود مشاريع ذات ذكاء عال تم تنفيذها من الطلبة ويشرح فيها كل طالب دوره بالمشروع وكيف نشأت عنده الفكرة.



وتقدمت بالشكر والتقدير لمدير المدرسة طلال الكندي لاستضافته الملتقى كما تم تكريم مديري المدارس ورؤساء الاقسام والطلبة المشاركين، وموجهي الدراسات على الجهود المبذولة في الإشراف والإعداد لإظهار هذا الملتقى بصورته الرائعة.