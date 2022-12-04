بيروت - ناجي شربل



ألحق النجمة خسارة ثانية بالبرج الوصيف بفوزه عليه 4-1 في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري اللبناني، سجلها قاسم الزين في الدقيقة السادسة بكرة رأسية اثر ضربة ركنية، مستغلا سوء تفاهم بين الحارس عبد الكريم صالح ومدافعيه.

وفي الدقيقة 24 تكفلت العارضة النجماوية بالكرة التي سددها خالد تكجي من حدود المنطقة. وفي الدقيقة 45 سجل علاء عزو هدف التعزيز الثاني للنجمة بكرة رأسية لعبها باتجاه الأرض أردت إلى الزاوية اليمنى لمرمى عبدالكريم صالح، اثر رفعة متقنة من خليل يدر من اليمين، فيما حسم علي علاء الدين المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم عزز جان باليكي أهدف فريقه بالرابع في الدقيقة 97 بعدما كان دنيس سجل هدف رد الاعتبار للبرج في الدقيقة 67.



وكان البرج فقد الصدارة الأسبوع الماضي لمصلحة الأنصار اثر تعادله مع العهد، وقد خسر البرج مباراته الأولى الكبيرة أمام الأنصار، ثم عانى خسارته الثانية أمام «النبيذي» في ثالث مباراة قوية خاضها هذا الموسم.