اختتمت التصفيات النهائية لسباق هانكوك الكويت الدولي (سباق 12 ساعة) ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة «سلسلة 24 ساعة» على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات بالتعاون مع المنظم العالمي «كريفنيتك».



وقال المدير العام للمدينة محمد العبدالرزاق في تصريح أمس إن هذا السباق العالمي يعد أول برنامج دولي رئيسي لرياضة السيارات تتم استضافته في مدينة الكويت لرياضة المحركات.



وأضاف أن منافسات البطولة التي أقيمت على مدار يومين انتهت بتتويج الفرق الفائزة وهي سيبي ريسنق الذي حقق المركز الأول في فئة (3 Gt) فيما حصل فريق رد كاميل على المركز الأول في فئة (992).



وذكر أن فريق لايبرا موتر سبورت أحرز المركز الأول في فئة (Gtx) وفي فئة (Gtr) تمكن فريق سنتري موتر سبورت من الحصول على المركز الأول وحل فريق بي بي أر أولا في فئة (Tcr) وفي فئة (Tc) فاز فريق هوفر ريسنق بالمركز الأول.



وأشار الى مشاركة أكثر من 66 متسابقا من 20 دولة في المنافسات بواقع ثلاثة أو أربعة سائقين يتناوبون على القيادة في كل سيارة من مختلف أنواع السيارات العالمية على مدار 12 ساعة متواصلة.