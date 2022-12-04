احتفلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، الشريـك الاستراتيجــي لمجموعة الملا وإحدى أكبر الجامعات الرائدة في الكويت مؤخرا بتخريج الدفعة الثالثة من طلابها للسنة الدراسية 2021 /2022 من مختلف الاختصاصات، والتي شملت علوم الحاسوب وهندسة الحاسوب وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وذلك في مناسبة خاصة أقيمت بحرم الكلية في منطقة الدوحة.



وتم تنظيم حفل التخرج الثالث للكلية الذي تضمن 233 طالبا وطالبة تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد عبدالوهاب حمد العدواني، وقد حضر بالنيابة عنه الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في الكويت م. عمر علي محمد الكندري.



كما حضر حفل التخريج كل من رئيس مجلس إدارة شركة العلوم والتكنولوجيا للتعليم العالي والرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا ورئيس مجلس الأمناء السفيرة نبيلة عبدلله الملا ونائب رئيس المجلس دانه أنور الملا وعدد من أعضاء مجلس أمناء الكلية وأعضاء مجلس إدارة مجموعة الملا، ورئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين، مصحوبا بأعضاء هيئة التدريس في الكلية لمشاركة الطلاب وأولياء أمورهم اللحظات التذكارية لإكمالهم مرحلة مهمة من حياتهم.



وفي تعليق له على الحدث، قال رئيس مجلس إدارة شركــــة العلـــوم والتكنولوجيا للتعليم العالي والرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا: «إن الاستثمار في المواهب الشابة اليوم هو قيمة أساسية نلتزم بها في مجموعة الملا، ومن هذا المنطلق يسعدنا اليوم الاحتفال بتخريج نخبة من رواد المستقبل ومشاركة طلاب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لعام 2022 فرحتهم.

نحن فخورون بعزيمة ومثابرة طلابنا وتفانيهم في السعي لتحقيق أهدافهم التعليمية وإتمامهم مناهجهم الدراسية مما سيمهد لهم طريقهم نحو مستقبل واعد لتحقيق أحلامهم وخدمة وطنهم.» وأضاف: «من خلال شراكتنا مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا منذ عام 2015، نحرص دائما في مجموعة الملا على خلق فرص دعم للشباب والشابات الطموحين في الكويت من خلال برامج المنح الدراسية ووسائل أخرى مختلفة بهدف تشجيعهم لبناء مستقبل مشرق لهم وللكويت».



وعلق رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين على الحفل قائلا: «أبارك أولا لأبنائنا الخريجين الذين شقوا طريقهم للنجاح في فترة صعبة، آملين مساهمتهم في بناء الكويت وتحقيق آمال شعبها.

لقد حرصت الجامعة وأساتذتها على تزويد هذا الدفعة من الخريجين بالمهارات الضرورية والمميزة لكي يكونوا مستعدين لسوق العمل بأسرع وقت وتزويدهم بالخبرات العملية في مختبرات الجامعة الخاصة مثل مختبرات الأمن السيبراني والابتكار واتصالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي».



الجدير بالذكر، أن كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة خاصة بدأت نشاطها عام 2015 وحاصلة على ترخيص وزارة التعليم العالي في الكويت، وتضم أكثر من 1700 طالب وطالبة وما يفوق 640 نتيجة بحث.

وتعد كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا اليوم كلية الابتكارات والجودة العالية في البحوث والتدريس في الكويت التي تقدم برامج بكالوريوس بتقنيات عالية.



وحصلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا هذا العام على الاعتماد الأكاديمي للهندسة من مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا، ومؤخرا على اعتماد جمعية المهندسين الكويتية.