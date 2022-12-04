استقبل اتحاد شركات الاستثمار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هايديكو هادزياليش، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد شهوان، حيث حضر اللقاء الأمين العام بالإنابة لاتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش، ومدير الشؤون الإدارية والخدمات المساندة بالاتحاد محمد عريبة.



وأوضحت الاتحاد في بيان صحافي أن هذا اللقاء يأتي من منطلق جهود وسعي الاتحاد المستمرين الى توسيع قاعدة الانتشار والتعريف بأهمية الدور المحوري لشركات الاستثمار الأعضاء وقطاع الاستثمار بصفة عامة، وكذلك حرصا من الاتحاد على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وفي هذا السياق، قالت فدوى درويش إن الاتحاد يتابع هذه التطورات منذ البدايات، استشعارا منه لأهمية تضافر كل الجهود لتحقيق الاستدامة وآثار ذلك على الأعمال وربحية الشركات، كما أشارت إلى مبادرات الاتحاد السابقة والمستمرة لتقديم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية لدعم العمل بمفهوم الاستدامة (ESG). وأشارت إلى ان الاتحاد يعمل على تعزيز العمل بمفهوم الاستدامة لدى قطاع الاستثمار وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يحقق الربحية المطلوبة لهذه الشركات، ولما لهذه المبادرات الخضراء من أثر إيجابي كبير في الحفاظ على البيئة، ومساهمة فاعلة في تحقيق خطة التنمية المستدامة الوطنية 2035.



من جانبها، قالت هايديكو هادزياليش ان الكويت لطالما كانت نموذجا للشراكات الفعالة مع الأمم المتحدة على مدى 60 عاما، بالعمل على الحفاظ على السلام والدعم الإنساني والتنمية، وكذلك العمل على تحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والتي تم اعتمادها في سبتمبر 2015 في نيويورك بالولايات المتحدة.



وأضافت ان الأمم المتحدة تسعى لتحقيق تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع من خلال حلول متكاملة في جميع العالم للاستجابة لتحديات التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.