

هادي العنزي



اختتم الاتحاد العربي لكرة السلة دورة الإحصائيين العرب الرابعة، بحضور أكثر من 1700 مشارك من 19 دولة عربية، وقد أقيمت الدورة عبر تقنية «أونلاين» وشارك فيها د.عيسى الدريويش، ومقرر لجنة الإحصاء في الاتحاد المصري لكرة السلة د.محمد حامد، ورئيس لجنة الإحصاء في الاتحاد البحريني لكرة السلة، ومدير منتخب مصر محمد سليم.



وتناولت الدورة مواضيع مهمة، من بينها القواعد الفنية لعمل الإحصاء التي تناولها د.الدريويش تفصيلا في محاضرته، وكيفية إعداد البيانات والإحصائيات اللازمة لبرنامج الاتحاد الدولي.



من جانبه، أشاد عيسى الدريويش بدعم مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، واهتمامه بلجنة الإحصاء في الاتحاد، وحرصه على تطويرها عبر الدورات، وقال لـ «الأنباء»: «حققت الدورة العربية للإحصائيين أهدافها بتطوير المهارات الفنية للإحصائيين العرب المشاركين، وقد تناول المحاضرون العديد من المواضيع المهمة».