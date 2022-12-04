

يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد اليوم بإقامة مباراتين على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن الجولة 7 من البطولة، فيلعب في الـ 5.00 الكويت (12 نقطة) مع اليرموك (4 نقاط)، فيما يواجه في المباراة الثانية كاظمة (3 نقاط) القادسية (12 نقطة) في الـ 7.00.



ويسعى الكويت إلى مواصلة صدارته للترتيب العام وفض الشراكة مع القادسية منافسه المباشر والذي يتأخر عنه بفارق الأهداف ويحتل وصافة الترتيب العام.



من جانب آخر، يقود اليرموك المدرب الوطني خالد الملا والذي قام بجهود مميزة للوصول بالفريق الى دوري الأضواء وحصد 4 نقاط حتى الآن. وفي مواجهة القادسية وكاظمة يأمل الاصفر الذي يقوده المدرب بوزو الصربي في مواصلة حصد النقاط، وينتظر تعثر الكويت لاعتلاء الصدارة. في المقابل لم يحظ كاظمة ببداية جيدة فجاءت نتائجه على عكس المتوقع ويأمل مدربه انتوني أن يتغير الحال في احدى اصعب المواجهات ويخرج بنقطتي المباراة.