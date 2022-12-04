

أعرب رئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد الصباح عن سعادته بالأجواء الأخوية التي شهدتها بطولة الصحافيين الأولى للبولينغ التي شهدت منافسات قوية وظهور جميع المشاركين بمستويات متميزة وسط أجواء حماسية، مؤكدا أن البطولة ستقام بشكل سنوي تكريما وعرفانا من قبل مجلس إدارة النادي لما يقدمه رجال الصحافة من جهود كبيرة في تغطية الأحداث الرياضية متمنيا للجميع التوفيق في البطولات المقبلة.

جاء ذلك خلال تتويج المحمد للفرق الأربعة الفائزة بالمراكز الأولى رافقه أمين السر محمد الفارسي، حيث حصدت «القبس» لقب النسخة الأولى وحلت «الجريدة» ثانية، فيما حصد المركز الثالث جريدة «الأنباء» وقد مثلها الزملاء: زكي عثمان وهادي العنزي وعادل وحيد وهشام بن يوسف، كما حلت جريدة «الرأي» في المركز الرابع.

وكانت جميع الفرق المشاركة قد دخلت فترة إعداد داخل النادي، لمدة أسبوعين، سبقت انطلاق المنافسات ما ساهم في رفع المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين المشاركين وزاد من حدة المنافسة.