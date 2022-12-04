المعرض يضم تشكيلة واسعة من سيارات جي أم سي المضمونة والتي تتميز بحالتها الممتازة كالجديدة



افتتحت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وكيل سيارات جي أم سي بالكويت معرض سيارات جي أم سي المستعملة المضمونة بحلته الجديدة بعد أن قامت بتجديده بالكامل وتمت إعادة تجهيزه بأفضل وسائل الخدمة التي تمكن العميل من التجول في أركانه بسهولة ومشاهدة السيارات المعروضة بكل راحة.

يتميز المعرض بموقعه المطل على شارع محمد بن القاسم بجانب معرض سيارات جي أم سي الجديدة وبمدخله ومخرجه السهل وبتوافر مساحة واسعة من مواقف السيارات أمام واجهاته.



وبهذه المناسبة، صرح عادل بهبهاني نائب رئيس الشركة بأنه ومن منطلق حرصه الدائم على تقديم أفضل خدمات البيع والسعي لتطوير خدماتها وتحقيق أقصى درجات الراحة للعملاء والاعتناء بهم، قامت جي أم سي بهبهاني بتحديث معرض السيارات المستعملة لتقديم كل الخدمات للعملاء تحت سقف واحد، الأمر الذي يسهل من إجراءات عملية الشراء ويختصر الوقت والجهد.



يضم المعرض تشكيلة واسعة من سيارات جي أم سي المضمونة، منها وانيتات سييرا وسيارات يوكون وأكاديا وتيرين التي تتميز بحالتها الممتازة كالجديدة، وهي خضعت للصيانة الدورية لدى الوكيل وتشملها كفالته.



وكما عودتكم دائما وبمناسبة الافتتاح وإعادة التجديد تدعوكم شركة جي أم سي بهبهاني لزيارة معرض السيارات المستعملة المضمونة والاستمتاع برحابته وأسلوب العرض المريح الذي يقدمه والاستفادة من عروضها المغرية وأسعارها التي لا تصدق على كل سيارات جي أم سي ووانيتات سييرا المستعملة المضمونة المعروضة وعلى السعر المميز لسيارات جي أم سي أكاديا 2019 الخاص بالافتتاح وبقيمة 7.499 بالإضافة إلى تأمين شامل.



ومن منطلق حرصها الدائم على استمرار تواصلها وتقديمها لأفضل خدمة لعملائها فإن شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني تحرص أيضا على التميز في أسلوبها المهني اليومي وتحرص أيضا على إرضائهم والتواصل ضمن أوقات العمل ومن خلال خدمات ما بعد البيع المميزة التي تقدمها لهم سواء من خلال معارضها وفروعها ومن خلال مراكز الصيانة المتخصصة والتي تعد الأكبر والأكثر تطورا في المنطقة وتوفر أحدث أساليب دخول وخروج السيارات وأحدث أنظمة الصيانة والفحص المحافظة على الموارد والصديقة للبيئة.