

استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي عبدالوهاب المطوع في مكتبه، السفير المفوض لدولة اليابان لدى الكويت ياسوناري مورينو، ومستشار سفارة اليابان كوجي كانيكو، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك وفرص تعزيز العلاقات التجارية بين شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وشركات القطاع الخاص اليابانية.



وقال فيصل المطوع: لقد أسعدنا اليوم بزيارة السفير الياباني لدى الكويت، لبحث فرص التعاون وإضافة المزيد من العلامات التجارية اليابانية المعروفة بجودتها إلى محفظة العلامات التجارية العالمية التي نمثلها في الكويت. من المعلوم أن اليابان هي من أهم الدول التي تستورد منها الكويت، وهذا دليل واضح على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وكوننا جزءا من القطاع الخاص، لطالما لعبنا في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، دورا بارزا في توطيد هذه العلاقات وتعزيزها من خلال عقد شراكات تجارية في مختلف القطاعات التي نعمل فيها، منها قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.



وتعد شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية من أنجح شركات الكويت في قطاعي البيع بالجملة والتجزئة، حيث تمثل أكثر من 100 علامة تجارية تشمل العديد من العلامات التجارية العالمية في مجالات وقطاعات تجارية مختلفة ومتنوعة.