يواصل بنك وربة دعمه، ومساهماته الفاعلة لحملة «لنكن على دراية» بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء، وتوعيتهم، فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم، وكيفية المحافظة على حساباتهم ومدخراتهم.



وبهذا الصدد، صرح مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن سالم المطيري في بنك وربة قائلا: انطلاقا من مسؤولية بنك وربة الاجتماعية، ودعما لحملة لنكن على دراية سررنا بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في رفع الوعي المالي المصرفي عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتقليل مخاطر الاحتيال والتي شهدت ارتفاع في الآونة الأخيرة، ولا يتأتى ذلك إلا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.



وصرح ممثلا عن وزارة الداخلية في إدارة الجرائم الإلكترونية المقدم عمار الصراف قائلا: ندعم دائما الحملات التي يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في الكويت لتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم. وتتمثل أهداف هذا التعاون في توعية كل العملاء من خلال تصوير مقاطع فيديو تنشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي.