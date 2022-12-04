عبدالعزيز الفضلي



طلبت وزارة المالية من «التربية» كشوفات مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية مرة أخرى لمراجعتها والتدقيق عليها تمهيدا لصرفها.



وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن أن «التربية»، وحسب النظم واللوائح، قامت بحصر الأسماء من خلال كشوفات تم إرسالها الى ديوان الخدمة المدنية منذ منتصف العام الماضي 2021، مشيرة إلى أن الديوان أبلغ التربية بأنه خاطب وزارة المالية بكتاب رسمي، تلقت «الأنباء» نسخة منه، وجاء فيه «أنه قد تم الانتهاء من التدقيق والمراجعة على الكشوف المرفقة والواردة من قبل وزارة التربية وفقا للضوابط والآلية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (686)، وبناء عليه يفيد الديوان بالآتي:



1 ـ عدم وجود ملاحظات على هذه الكشوف وفقا للضوابط والآلية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (686).



2 ـ أن المبلغ الإجمالي المطلوب للصرف يبلغ 647576.727 د.ك (ستمائة وسبعة وأربعين ألفا وخمسمائة وستة وسبعين دينارا وسبعمائة وسبعة وعشرين فلسا) مع مراعاة استبعاد التكلفة المحددة للقياديين من هذا المبلغ وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (330) المتخذ، في اجتماعه رقم (14-2021/2) المنعقد بتاريخ 2021/3/29 والمتضمن استبعاد القياديين من كشوف مستحقي المكافآت المالية للموظفين (العاملين في القطاع الحكومي) المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد باستثناء القياديين العاملين في وزارتي الصحة والداخلية.



3 ـ تتحمل وزارة التربية مسؤولية صحة أعداد الموظفين، وعدد الأيام المحتسبة لكل موظف.



4 ـ على وزارة التربية مراعاة القيود الواردة على القانون رقم (4) لسنة 2021 عند القيام بصرف المكافأة.



وأضافت المصادر أن وزارة المالية لم تصدر تعليمات لوزارة التربية بالصرف ولم تحدد موعدا له، متوقعة أن تكون «التربية» آخر الجهات التي يتم لها صرف مكافآت الصفوف الأمامية وقبل انتهاء ميزانية العام الحالي.