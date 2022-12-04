استقبلت الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية ملكة ماليزيا في القصر الملكي إستنا نيجارا، مشاري راشد العفاسي، وأقامت مأدبة غداء تكريما له والوفد المرافق له.



حضر اللقاء ملكة سلنجور السلطانة نور العاشقين بنت عبدالرحمن وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات وعدد من المسؤولين.



وتأتي زيارة مشاري العفاسي إلى ماليزيا ضمن زيارة رسمية لمدة 7 أيام يقوم فيها بافتتاح أكاديمية العفاسي للقرآن الكريم.



وتعد هذه الزيارة الثالثة لماليزيا، حيث يحظى بمحبة كبيرة، وقد تزاحم المصلون للحضور والصلاة خلفه.



وأقام حلقات تصحيح تلاوة القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية.