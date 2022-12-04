أسامة دياب



أكد السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها أن «مهرجان طعام الشوارع الكوري 2022» يقام للمرة الثانية في الكويت بعد فترة توقف بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، لافتا إلى ان المهرجان في نسخته الأولى حظي بشعبية كبيرة واستحسانا من الحضور، لاسيما أن الطعام يعد أحد جسور التواصل بين الشعوب ووسيلة توفر فهما أفضل للثقافة في أي دولة.



وأضاف السفير تشونغ بيونغ ها في تصريحات للصحافيين على هامش المهرجان الذي أقيم في مقر السفارة بحضور ديبلوماسي وشعبي كبير، أن هذا المهرجان يعد من أنجح الفعاليات الثقافية التي تقيمها السفارة سنويا وأكثرها رواجا وشعبية ولعل الإقبال الكبير على التسجيل لحضوره خير شاهد. وتابع: أعددنا لهذه المناسبة مأكولات كورية مختلفة ومتنوعة لتكون فرصة للكويتيين الذين سافروا إلى كوريا في السابق أن يتذوقوا مجددا الطعام الكوري الذي نأكله في شوارعنا، ليشعروا وكأنهم متواجدون هناك ويتذوقون الطعام نفسه، وقد شهدنا مؤخرا إقبالا كبيرا على الطعام الكوري في الكويت، وهذا يدل على عشق الكويتيين للطعام الكوري.



وأشار السفير الكوري إلى سعيه الدؤوب لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستشراف آفاقها المستقبلية، كاشفا عن أن مهرجان طعام الشوارع هو ختام الموسم الثقافي الحالي على أن يبدأ الموسم الجديد في مارس المقبل.



ولفت إلى أن السفارة تقيم سنويا حدثين كبيرين، أحدهما «منتدى المدن الذكية» المخصص للمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون لتحقيق رؤية الكويت التنموية 2035، والثاني «مهرجان مأكولات الشارع الكوري»، وهو يعد كاليوم المفتوح للسفارة الكورية يشارك فيه عدد كبير من الكويتيين محبي كوريا، وثقافتها وشعبها.