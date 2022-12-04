مقصورة عصرية جديدة بالكامل مستوحاة من التصاميم الذكية والأصيلة



بحضور رئيس مجلس إدارة «مجموعة أبناء الغانم» عادل الغانم، أطلقت شركة عادل الغانم للسيارات النسخة الجديدة من الجيل الثاني لمركبتها الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) الشهيرة طراز MG RX5 الجديدة كليا للعام 2023، والتي ستعزز الشعبية لدى العلامة التجارية بريطانية المنشأ، حيث إنها تقدم للعملاء مستويات إضافية من الأناقة والتقنيات وراحة السفر، وكل هذا بأسعار مميزة جدا.



وبهذه المناسبة، علق رئيس شركة عادل الغانم للسيارات، مرزوق عادل الغانم، قائلا: تمثل RX5 الجديدة كليا، والتي نسعد بإطلاقها في السوق الكويتي، خيارا استثنائيا لما تتمتع به من تصميم جريء ومزايا ذكية ومقصورة رحبة تتميز بالفخامة.



وأكد الغانم أن RX5 متوافرة في جميع معارض الشركة داعيا العملاء لزيارة صالات العرض لتجربة القيادة بأنفسهم واكتشاف الميزات التي تجعل من RX5 الجديدة كليا خيارا مميزا في فئتها.



وشدد على أن أسعار إعادة البيع تعتبر من الأعلى في السوق الكويتي، كما وضح أن «إم جي» تتميز بخدمات ما بعد البيع من ناحية انتشار 10 مراكز صيانة لخدمة العملاء في مختلف مناطق الكويت بالإضافة الى توفر قطع الغيار الأصلية.



تحسينات رائدة



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عادل الغانم - إم جي خالد طوقان: ان هذه المرة تم رفع سقف الطموحات لسيارة RX5 الجديدة كليا، إذ كان الهدف تطوير طراز يقدم أفضل أداء ومعايير جديدة على الطرقات، مؤكدا حرص «إم جي» على أن يختبر العملاء هذا التطور الذي يتضمن تحسينات رائدة على كل من الهيكل والتصميم الخارجي وصولا للمقصورة الداخلية المجهزة بعناصر الفخامة والرفاهية، والتي بدورها ستوفر تجربة قيادة ممتعة للعملاء.



وأشار الى انه يأتي إطلاق السيارة الرائعة RX5 الجديدة كليا بالتزامن مع إطلاق حملة نهاية العام والتي تمنح عملاءنا العديد من المزايا القيمة عند اختيار الطراز المفضل من عائلة إم جي.



شعبية كبيرة



من جهته، قال المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط توم لي: ترتكز شعبية «إم جي» في المنطقة بشكل كبير على الطلب الذي تشهده مركباتنا الرياضية متعددة الاستعمالات رائعة القيمة، ونحن نتوقع أن MG RX5 الجديدة كليا للعام 2023 ستعزز هذا الطلب أكثر، فهي ستوفر ذلك الجمع الجذاب جدا بين السعر التنافسي، ومستويات التجهيزات الرائعة والتصميم الملفت للنظر، والتي أصبحت طرازات «إم جي» الجديدة معروفة بها بين أوساط عملاء السيارات في الشرق الأوسط.



وسيتم الإعلان عن الأسعار في وقت قريب وفقا لكل سوق. وستستفيد كل طرازات MG RX5 الجديدة كليا للعام 2023 من ضمان الشركة الشهير لمدة 6 سنوات/200.000 كلم، وذلك لمنح راحة البال التامة.



وتتضمن المركبة الجديدة 22 عنصرا تصميميا محسنا، و8 تحديثات متعلقة بالأداء و25 تحديثا إعداديا، وهي بالتالي مصممة لتوفير تجربة سفر تتميز بكونها صحية ومريحة، آمنة وفعالة، ذكية ومتصلة.

ومن شأن وصول مركبة الـ SUV الأحدث من «إم جي» أن تساعد في تعزيز موقع العلامة التجارية ضمن المراكز الستة الأولى بين مصنعي السيارات في منطقة الشرق الأوسط.



القوة المحركة



وتستفيد MG RX5 الجديدة كليا للعام 2023 من أحدث التقنيات عبر طرح الجيل الثاني من محرك Net-blue العامل بوقود البنزين، وهو يوفر المزيد من القوة مع مستويات أعلى من الكفاءة.



ويولد محرك 1.5T عالي الضغط بالحقن المباشر والشحن التوربيني طاقة تبلغ 171 حصانا مع عزم أقصى قدره 275 نيوتن- متر، وذلك بزيادة بارزة نسبتها 10% أكثر من المحرك الذي سبقه، وهو ما يدفع الطراز الجديد إلى سرعة قصوى تصل إلى 190 كلم/ س، بينما يبلغ مستوى كفاءة استهلاك الوقود 6.8 ليترات/ 100 كلم.

ويتم تزويد كل الطرازات بعلبة تروس مبتكرة مزدوجة القابض من 7 سرعات لإتاحة التبديلات الأنعم والأكثر فعالية بين التعشيقات بالإضافة للاعتمادية المثلى.



التصميم الخارجي



وتم تبني أسلوب تصميم رقمي جديد عبر الكمبيوتر في MG RX5 الجديدة كليا للعام 2023 بهدف تطوير مظهرها الشبابي الديناميكي. وهذا يبرز أكثر شيء في المقدمة، حيث الشبك الأمامي الهندسي الجديد ثلاثي الأبعاد الملفت للأنظار، والذي تحيط به أضواء LED الأمامية الانسيابية الكريستالية بالكامل مع مصابيح الإنارة النهارية الجارية بشكل حرف C. وتحاكي الجهة الخلفية المقدمة أيضا مع وقفة قوية وثابتة.

أما أضواء LED الخلفية الجديدة المستوحاة من كتلة الطاقة الكمية عالية السرعة فتولد أثرا بصريا بديعا عند إنارتها، فيما يعزز الجناح الخلفي «الهوائي-التوأمي» (Twin-Aero) المظهر الرياضي للمركبة.



مقصورة أنيقة



واستلهم مصممــــو مركبــة الـ SUV الأحدث لدى «إم جي» من ذكاء وأصالة التصاميم المنزلية لابتكار مقصورة داخلية تتميز بكونها طبيعية ومريحة بالفعل. وتتميز المقصورة المصممة جماليا بكونها تحوي الكثير من المواد الناعمة لضمان الراحة التامة للركاب خلال رحلتهم.



وتتضمن لوحة العدادات الوسطية شاشة لمس عمودية عالية الوضوح (HD) وعالية التقنية حجم 14.1 بوصة، وهي تطفو للأعلى وفوق لوحة العدادات المعاد تصميمها.

كما هناك مقبض تبديل السرعات المتناغم مع طبيعة عمل اليد والذي لن يبدو غريبا لو جرى استخدامه في مركبة فضائية، بينما مسند الأذرع الوسطي يتوازى بمستواه مع مساند الأذرع في الأبواب، ما يضمن تصميما مريحا وملائما للجسم بشكل يشبه أكثر الصوفا المريحة.

وتتوزع في المركبة العديد من مناطق التخزين، كما يوجد شاحن لاسلكي للهاتف الجوال ضمن الطرازات بفئات التجهيزات الأعلى. ولقد ركز مصممو «إم جي» بقوة على استخدام التقنية لجعل مقصورة MG RX5 للعام 2023 مكانا صحيا للتواجد فيه.



وفي سابقة هي الأولى بالعالم، يقوم نظام بصري بالأشعة فوق البنفسجية العميقة UVC مضاد للفيروسات بالتعقيم الكامل للدفق الهوائي الداخل للسيارة عبر نظام تكييف الهواء.

ويكتمل هذا عبر عنصر تنقية فائق الفعالية، وكسوة خاصة من الألياف النانوية للسقف، وكلاهما يتمتعان بخصائص مضادة للبكتيريا والروائح.



ويوفر المستوى المبهر من التجهيزات والخصائص مقاعد جلدية اختيارية، ولوحة عدادات افتراضية حجم 12.3 بوصة مع كمبيوتر للرحلة، ومقعدا كهربائيا للسائق مع قابلية التعديل وفق 6 اتجاهات ودعم لأسفل الظهر، ومقاعد كهربائية للركاب مع قابلية التعديل وفق 4 اتجاهات، وفتحة سقف بانورامية، وتقنيتي Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام ملاحة متطور يعمل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة للوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية.



أما ميزات التحكم بسرعة الملاحة، والتشغيل عبر الزر الذي يعمل بالضغط عليه، وميزة الدخول بدون مفتاح وكاميرا الرؤية الخلفية فكلها تجهيزات قياسية، فيما تتوافر كاميرا الرؤية المحيطية بنطاق 360 درجة للمساعدة بالركن في الطرازات بالخيارات الكاملة، وذلك لمنح السائق القدرة الكاملة للسيطرة والتحكم مع راحة البال التامة خلال الرحلات.



وتشتهر طرازات «إم جي» بكونها تضم أحدث تقنيات السلامة، ولا تحيد MG RX5 الجديدة كليا للعام 2023 عن هذا الطريق.

فقد تم منح سلامة الركاب أولوية عبر تطوير هيكل للمركبة يتكون مما نسبته 65% من الفولاذ عالي القوة لتقليل أثر أي صدمة للحد الأدنى عبر امتصاص الطاقة الناتجة عن ذلك.



أنظمة السلامة



يشتمل برنامج الثبات الإلكتروني القياسي على ثمان وظائف للسلامة، وذلك مع المكابح المانعة لانغلاق العجلات (ABS)، التوزيع الإلكتروني للكبح (EBD)، المساعدة الطارئة بالكبح (EBA)، الحماية النشطة من الانقلاب (ARP)، التحكم بالكبح أثناء الانعطاف (CBC)، التحكم بالمركبة أثناء هبوط المنحدرات (HDC)، نظام التحكم بالجر (TCS) ومسح أقراص المكابح (BDW)، ما يعزز ثبات القيادة في ظروف الطريق الصعبة أو في الظروف التي تتضمن القيادة القاسية، وذلك لأجل ضمان الاستمتاع بالقيادة الآمنة.



وتمكن MG RX5 الجديدة كليا للعام 2023 الاستمتاع بتجربة سفر محسنة جدا لكل الركاب. ويتميز الشاسيه بالعديد من التطويرات، بما في ذلك النظام المحدث لممتصات الصدمات، وذلك لتوفير تجربة ركوب أكثر ثباتا وراحة.

وهذا يتعزز أكثر بفضل عجلات PS4 منخفضة الضجيج من «ميشلان» وزجاج أمامي مصفح مزدوج الطبقات وعازل للصوت.



اختبارات الجودة



جرى إخضاع MG RX5 الجديدة كليا للعام 2023 للعديد من اختبارات الجودة القاسية لضمان توافقها مع أعلى توقعات السلامة والمتانة. وهذا يشمل اختبارات التقييم على الطرقات لمسافة 5 ملايين كيلومتر، و500 ألف ساعة من تجارب المختبر، واختبارات متانة العتلة المفصلية الخفيفة والتي تشمل الإعادة 200 ألف مرة، والاختبارات المتعلقة بالأبواب عبر فتحها وإغلاقها 120 ألف مرة.