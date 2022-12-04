أحمد الفضلي



تستعد الفنانة هيا الشعيبي لخوض تجربة فنية جديدة تتمثل بالكتابة والمشاركة في بطولة اعمال مسرحية تعكف على كتابتها حاليا تمهيدا لتنفيذها في الفترة القادمة كتجارب انتاجية مسرحية جديدة للشعيبي التي سبق ان قامت بانتاج اعمال مسرحية داخل الكويت وخارجها وآخرها كانت مسرحية «عودة ريا وسكينة» التي شكلت تجربة انتاجية جمعتها بالفنانة إلهام الفضالة.



بدورها، ذكرت الشعيبي ان العمل الاول عبارة عن مسرحية اطفال انتهيت من كتابة جزء كبير من احداثها ولدي اكثر من عنوان لها الاول «خالتي ماما» أو «خالتي نانا» والعمل موجه الى أعمار مختلفة من الاطفال ويوجه رسائل تربوية عديدة تهم اطفال الجيل الحالي.



وان ثاني الاعمال عبارة عن مسرحية للكبار حتى الآن لم استقر على اسمها وفكرتها تتلخص بوجود فتاة جامعية تجبر على السفر لقارة افريقيا وهناك تحدث لها العديد من الامور الصادمة، وستكون بقالب كوميدي.



وفيما يتعلق بجديدها في الاعمال التلفزيونية، أفادت الشعيبي خلال حديثها لـ«الأنباء» بأنها رفضت قبل ايام المشاركة في عمل درامي عرض عليها من قبل احد المنتجين، مبررة اسباب الرفض بعدم اقتناعها بالشخصية التي قدمت لها لكونها لا تناسبها في العمر وكذلك الشخصية ليست مؤثرة في احداث العمل ولا تشكل اي اضافة لي في مشواري الفني.



واضافت هيا انها تحرص وفي كل عام على تقديم عمل لجمهورها على ان يكون ذا قيمة فنية سواء كان العمل في الدراما بالتلفزيون أو الاعمال المسرحية.