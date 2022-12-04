

أكد المقدم عبدالله بهمن، الضابط في قطاع شؤون المرور والعمليات بإدارة التوعية المرورية في وزارة الداخلية، أن تطبيق قانون ذوي الإعاقة رقم 8/2010 ساهم بشكل كبير في منع سائقي السيارات من استخدام مواقف المعاقين، فهي حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، واستخدام غيرهم لها يعتبر تعديا ومخالفة مرورية حسب نص المادة 63 في القانون رقم 8/2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.



جاء حديث بهمن في محاضرة بعنوان «حماية مواقف المعاقين مسؤولية من؟» نظمها قسم الرياضيات للمرحلة الثانوية في مدرسة الرجاء المشتركة بنين تحت رعاية مدير المدرسة عبدالعزيز الجريد والذي أناب عنه المدير المساعد علي الكندري وجمع من رؤساء الأقسام بالمدرسة والمعلمين وأولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية، وأدار الحوار رئيس الفريق الإعلامي بإدارة مدارس التربية الخاصة معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية نافل الحميدان، وتأتي المحاضرة ضمن احتفالات المدرسة باليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمبر.



وأكد بهمن أن بند 22 من المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتي صدرت بقرار وزاري من وزير الداخلية أنه يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع إذا ضبطت خلال الوقوف بالأماكن المخصصة لوقوف المعاقين.



وكشف بهمن أن إقرار قانون المعاقين وكذلك قرار وزير الداخلية في تغليظ العقوبات كان لهما دور كبير في حماية مواقف ذوي الإعاقة، وتدل الإحصائيات أنه في عام 2015 بلغ عدد المخالفات في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة 87121 مخالفة مرورية، وفي عام 2021 أي بعد ست سنوات بلغت 7890 مخالفة مرورية بانخفاض 79231 مخالفة بنسبة وصلت الى 91%.



وأوضح أن وزارة الداخلية قدمت العديد من الخدمات لذوي الإعاقة من ضمنها خدمة السيارات لذوي الإعاقة لإنجاز المعاملات المرورية لهم دون الحاجة إلى النزول من المركبة، وخدمة السيارات لذوي الإعاقة بلغة الإشارة، وخدمة تلقي البلاغات على هاتف الطوارئ لفئة الصم والبكم وتلقي بلاغات الصم والبكم على تطبيق الواتساب رقم 22400229، وخدمة تلقي البلاغات على هاتف الطوارئ لفئة الصم والبكم بالاتصال على واتساب الإدارة العامة للمرور لتلقي المقترحات والشكاوى بالمواضيع المرورية وغيرها، وذلك عبر رسائل الواتساب، حيث يتم التعامل معها وإحالتها لجهة الاختصاص ويتم الاتصال الفوري على الإدارة المختصة والإجراء الذي يتم اتخاذها تجاه الملاحقة المرورية على الرقم 99324092.



من جانبه، حذر الزميل نافل الحميدان أولياء الأمور من عدم تنبيه سائقي السيارات الخاصة بتوصيل أبنائهم من ذوي الإعاقة ألا يقفوا في المواقف المخصصة لأبنائهم لأنه لا يحق لهم ووقوفهم مخالفة مغلظة تصل للسجن لمدة شهر وغرامة 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه أن ينزل المعاق بأقرب مكان من المبنى الذي يذهب إليه وينتظره في المواقف العامة ولا يستغل موقف ذوي الإعاقة فهو غير مسموح له.



وفي الختام، قام رئيس تحرير جريدة «أصحاب الهمم نيوز» الزميل نافل الحميدان بتكريم مدير المدرسة عبدالعزيز الجريد والمديرين المساعدين علي الكندري ومقداد السبتي وخالد الحسن وكذلك تكريم رئيس قسم الرياضيات العناني حسن العناني ومعلمي المرحلة الثانوية علي إبراهيم والسيد عويس ومحمود جابر، وقام المدير المساعد علي الكندري نيابة عن مدير المدرسة عبدالعزيز الجريد بتكريم المقدم عبدالله بهمن، وقام الطالب محمد المكيمي بتوزيع هدايا على الحضور بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.