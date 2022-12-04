أشاد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر بما تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، من جهود وقرارات صارمة للحد من الازدحامات المرورية في البلاد.



واعتبر المطر في تصريح صحافي، أن قرار الداخلية الأخير بشأن فحص جميع ملفات رخص القيادة للوافدين، كانت أحد الحلول التي نادت به «الجمعية الكويتية للسلامة المرورية» في السابق، لافتا إلى أنه وفق الاحصائيات تعد هذه الخطوة الأكثر أهمية للحد من الأزمة المرورية التي وصلت إليها جميع طرقات البلاد.



وأكد المطر أن وجود أكثر من مليوني سيارة تجوب شوارع الكويت، بما لا يتناسب مع قدراتها الاستيعابية، لاسيما وجود مليون ونصف المليون تقريبا من رخص القيادة لا يتماشى مع عدد السكان، حيث ان زيادة رخص القيادة للوافدين اعلى من المواطنين والتي كانت سببا في إحداث ربكة على شبكة الطرق، ذلك الأمر الذي يؤكد أن تطبيق ذلك الاجراء يتجه للطريق الصحيح للحد من الزيادة المفروضة في عدد رخص القيادة غير المبرر ومن ثم الحد الازدحام المروري.



وأوضح أنه لا يخفى على أحد وبإحصائيات رسمية في السابق الارتفاع المرعب بأعداد ونسب الحاصلين على «رخص القيادة» التي جاءت بعضها لا تتناسب مع حجم حاجة الممنوح له، أو غير المستحق، مشيرا في الوقت ذاته أن عملية فحص رخص الوافدين بدأت تجني ثمارها وسيأتي غيرها الكثير، تماشيا مع الأخطاء المتراكمة لسنوات والتي انعكست سلبا على الوضع المروري بالكويت عالميا.



وفي ختام تصريحه شدد المطر على ضرورة تطوير النقل الجماعي والبت في تنفيذ مشروع المترو بالسرعة الممكنة ليكون جاذبا للوافدين، موضحا أن مثل هذه الخطوات الصارمة ستعمل على توفير جزء كبير من المليارات التي تصرف على مشروعات الطرق.