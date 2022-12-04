منح البرلمان العراقي الثقة لوزيرين جديدين ليكتمل عقد حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني.



وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة على منح الثقة لبنكين ريكاني وزيرا للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ونزار محمد سعيد أميدي وزيرا للبيئة بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء لإكمال الكابينة الوزارية.



وأوضح البيان أن الوزيرين أديا اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد منحهما الثقة.



وبعد منح الثقة للوزيرين الجديدين تكون حكومة السوداني قد اكتمل نصابها ولم يبق فيها أي منصب وزاري شاغر أو يدار بالإنابة.



وكان البرلمان العراقي قد منح في 27 أكتوبر الماضي الثقة لـ 21 وزارة في حكومة السوداني، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي البيئة، والإسكان والإعمار لعدم وجود توافق بين الأحزاب الكردية بشأنهما آنذاك.