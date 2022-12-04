القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



مع ختام الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، انفرد فريق الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية وله مباراة مؤجلة، بينما تراجع الزمالك الى المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بعد التعادل مع المصري البورسعيدي 2/2 في الجولة نفسها.



ورغم تقدم فريق الطلائع على الأهلي بهدف مبكر عن طريق أحمد متعب في الدقيقة 25، إلا أن الأهلي بقيادة كولر قلب الطاولة على الطلائع بهدفين عن طريق أحمد عبدالقادر وعمرو السولية في الدقيقتين 53 و66، ليفوز بالثلاث نقاط، وينفرد بالصدارة.



وفي اليوم نفسه والجولة نفسها فاز المقاولون على سيراميكا 2/1، وسموحة على الاسماعيلي 1/0.



ورغم أن الدوري المصري لم يتجاوز جولته الخامسة، إلا أن المصري البورسعيدي اطاح بمدربه ايهاب جلال، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، كما تمت اقالة خالد جلال من تدريب البنك الأهلي وتولى حلمي طولان المهمة من بعده.. وسبق أن تمت اقالة ربيع ياسين من أسوان وعلاء عبدالعال من تدريب طلائع الجيش.