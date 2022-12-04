مريم بندق

أوضحت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن المرسوم رقم 81 لسنة 2022 الخاص ببيع الإجازات نص في المادة الأولى منه على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 41 من مرسوم نظام الخدمة المدنية.

وبينت أن الفقرة الثالثة المضافة نصت على انه «يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته على ألا يقل رصيده عن 30 يوما حتى نهاية السنة المالية».

وقالت إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 الصادر في 11 أبريل الماضي نص على عدم الإخلال بالفقرة الثالثة من المادة 41 من مرسوم نظام الخدمة المدنية والمتعلقة بمدة خدمة لا تقل عن 5 سنوات، وأضاف 7 مواد تضمنت الضوابط والشروط.

واستطردت المصادر القانونية قائلة: إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2022 الصادر في 30 أكتوبر الماضي أبقى على مدة الخدمة التي لا تقل عن 5 سنوات، وعدل بعض الضوابط والشروط التي جاءت كالتالي:

1 - يجوز التقدم بطلب صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية اثناء الخدمة سنويا على ألا يتكرر تقديم الطلب في السنة ذاتها.

2 - أن يكون الموظف قد أمضى في الجهة الحكومية ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

3 - ألا يكون قد وقعت على الموظف أي عقوبة ما لم يكن تم محوها.

من الأهمية ذكر أنه جاء في المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022، ويقصد بخدمة الدولة في مجال تطبيق شرط «أن يكون لدى الموظف مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات»: مدة الخدمة لدى أي وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو لدى الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة، وكذلك الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة.