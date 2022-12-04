عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» أن وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وجه القيادات العسكرية باعتماد أكبر حركة ترقيات للضباط من حيث العدد.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الترقيات تشمل قرابة 1600 ضابط من مختلف الرتب على النحو التالي: ترقية الدفعة 33 من رتبة مقدم الى عقيد، والدفعة 38 من رائد إلى مقدم، والدفعة 41 من نقيب إلى رائد، والدفعة 44 من ملازم أول إلى نقيب.

وأكدت المصادر ان هذه الترقيات جاءت ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، والتي تعكس مدى ما يحظى به منتسبو الجيش الكويتي من اهتمام كبير ومباشر من لدن صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد، وتهدف الى تجديد الدماء ورفع مستوى الأداء وإعطاء الفرصة للقيادات الشابة من مختلف قطاعات الجيش.