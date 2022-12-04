قدم النواب أسامة الزيد وحمد المدلج وسعود العصفور وشعيب المويزري وأسامة الشاهين طلبا لتكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في الهيئة العامة للغذاء والتغذية في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة. وجاء نص الطلب كالتالي:



نطلب عرض الموضــوع على المجلس (بند الرسائل الواردة) للموافقة على تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في الهيئة العامة للغذاء والتغذية لمعرفة أسباب عدم تطبيق القانون وســـوء الإدارة والآثـار المترتبة وختمها بالتوصيات اللازمة ورفعها إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم، وذلك للبحث والتقصي بالآتي:



1 - المختبرات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية لفحص المواد الغذائية المستوردة من خارج الكويت.



2 - التعيينات في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



3 - الأطبــاء البيطريين العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



4 - لجنـة تدقيـق المخالفات والتي تم تشكيلها بسنة 2021.



5 - الإجراءات التي تم اتخاذها في المخالفات المحررة.



6 - المخالفات المحررة والمحالة إلى النيابة العامة.



7 - مكافآت الأعمـال الممتازة لجميع العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



8 - المخالفات التي تم تحريرها بناء على شكوى مقدمة من أفراد.



9 - ازدواجية التكليف بالمناصــب وتداخـــــل الاختصاصات.



10 - المخالفات التي تم حفظها مع بيان الأسباب.



11 - إحالة الموظفين الى التحقيق مع بيان الأسباب.



12 - الموافقات التي صدرت من وزارة الصحة والتي تم رفضها مسبقا من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



13 - أسباب الاستمرار في آلية العمل الورقي وعدم التحول إلى العمل الإلكتروني.