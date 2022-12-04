بيروت ـ عامر زين الدين



شدد رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط على انتخاب رئيس للجمهورية وبناء الدولة والعودة الى المفاهيم السياسية التي أرساها الراحل كمال جنبلاط، وقال بمناسبة ذكرى ميلاده «في ذكرى كمال جنبلاط نعود إلى الأساس إلى القيم والأخلاقيات والمفاهيم التي أرساها، في الدولة في السياسة في الفكر وفي الحياة العامة. الحاجة اليوم ماسة إلى إعادة بناء الدولة والمؤسسات وأولى الخطوات انتخاب رئيس للجمهورية ووقف مسارات التعطيل والشلل».



وكان قصر المختارة قد شهد مسيرة رمزية باتجاه الضريح لإحياء الذكرى، بمشاركة النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، بلال عبدالله، راجي السعد، فيصل الصايغ وهادي ابوالحسن، والنواب السابقين، ايمن شقير، غازي العريضي وعلاء الدين ترو، الى جانب وفد مثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى من مشايخ واعضاء من المجلس المذهبي، وقائد الشرطة القضائية العقيد زياد قائدبيه، ورئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع على رأس وفد من مشايخ وادارة المؤسسة، ومن قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وشخصيات روحية وسياسية واجتماعية عدة، ووفودا اهلية وبلدية واجتماعية.