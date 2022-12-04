قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) إن انقرة تسلمت من السويد رجلا كرديا، متهما بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني، مشيرة الى ان محمود تات نقل إلى سجن في إسطنبول.



وطلب محمود تات اللجوء إلى السويد في عام 2015 بعد أن حكم عليه في تركيا بالسجن لمدة ست سنوات وعشرة أشهر لاتهامه بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني. ورفضت وكالة الهجرة السويدية طلبه الأخير للجوء العام الماضي.



وأكدت ستوكهولم ترحيل الرجل الكردي، وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد للتلفزيون الرسمي إن الحكومة لم يكن لها أي يد في القرار.



وأضافت «يتعلق الأمر بقضية ترحيل شخص تم رفض طلب اللجوء الخاص به.. ليس للحكومة دور في البت في طلبات اللجوء».