أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية أصدرت تعميما يقضي بإقرار الموظف في القطاع النفطي بعدم ازدواجية المزايا المالية التي تخص أفراد أسرته من أي جهة حكومية أخرى مماثلة.

وفي التفاصيل، أصدرت «البترول» تعميما يشدد على ضرورة عدم صرف أي مزايا مالية مزدوجة للزوج أو الزوجة من جهتي عمل منفصلتين مثل مزايا البعثات والاجازات الدراسية كتذاكر السفر والرسوم الدراسية للأبناء أو غيرها من المزايا التي تخص أفراد الأسرة.

واشترطت «البترول» على الموظف ضرورة تحديث البيانات الشخصية لأفراد الأسرة المرافقين تجنبا لازدواجية الصرف في أي من المزايا التي يقرها نظام البعثات والإجازات الدراسية.